Servus TV 23:50 bis 00:40 Dokumentation Naturparadies Deutschland Der Stechlin - Im Reich der klaren Seen Naturparadies Deutschland (8/8): Der Stechlin - Im Reich der klaren Seen D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Waldlandschafen, blaue Seen, atemberaubend schöne Buchten und wilde Einsamkeit: Das ist der Norden Brandenburgs. Hier gibt es Seen, deren Klarheit an Kristalle erinnert. Im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land findet man mehr als 100 Seen. Der Stechlin östlich von Rheinsberg ist dabei einer der am besten erforschten Seen Deutschlands. Große, teils sumpfige Wälder umgeben den Stechlin. Diese Landschaft schirmt den See weitgehend von den Einflüssen der modernen Landwirtschaft ab. Wanderfalken, aber auch Fischotter, Biber, Waschbären und die extrem seltenen Europäischen Schildkröten haben sich hier angesiedelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 71 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 71 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 71 Min.