SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 2016-11-13 03:20 16:9 Merken 1999 findet die Polizei in einer Kühltruhe die Leichen von drei neugeborenen Babys. Die Kindmörderin ist eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in einer sächsischen Kleinstadt lebt. Joe Bausch erklärt das Unfassbare: Die Motive der Mutter der "Mühltroffer Eisbabys". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 12

