SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Dokusoap 24 Stunden Notaufnahme GB 2011 2016-11-13 01:45 16:9 Merken Im King's College Krankenhaus in London befindet sich eine der größten Notaufnahmen Englands. Hier entscheidet oft jede Sekunde über Leben oder Tod. Diesmal kümmert sich das Team um einen Mann, der von einem Bus überfahren und eingequetscht wurde. Er benötigt dringend eine Bluttransfusion. Währenddessen gilt es einem jungen Mann zu helfen, der nach einem Fahrradunfall jegliche Orientierung verloren hat. Er hat sogar seinen eigenen Namen vergessen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 24 Hours in A & E Altersempfehlung: ab 12

