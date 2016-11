KI.KA 15:00 bis 15:25 Kinderserie Die Kinder von Bullerbü Folge: 7 Spinat und schwarze Schuhcreme S 1986-1987 Live TV Merken Spinat und schwarze Schuhcreme: Jetzt ist es richtig Frühling in Bullerbü. Die Jungen spielen am Bach und die Mädchen pflücken Blumen. Pontus ist so groß geworden, dass Lisa ihm beibringen muss, wie man aus einem Napf trinkt und nicht mehr aus der Nuckelflasche. Zu Pfingsten fahren alle Erwachsenen zum Pfarrer nach Storbü. Inga und Lisa sollen auf Kerstin aufpassen, denn Britta liegt mit Schnupfen im Bett. Eigentlich wollen Inga und Lisa Kindergärtnerinnen werden, aber dass es so schwer ist, hätten sie nicht gedacht. Erst will Kerstin nicht essen, der Spinat landet in Ingas Auge, dann will sie nicht schlafen und schreit wie am Spieß. Und zum Schluss bemalt sie noch die ganze Küche mit schwarzer Schuhcreme. Mit Pontus hat es Lisa leicht. Ole hatte behauptet, einen Hund zu haben sei viel besser, den könne man überall mitnehmen. Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn nun beweist ihm Lisa das Gegenteil. Pontus geht mit in die Schule. Es wird ein lustiger Unterricht, denn in der Biologiestunde lernen die Kinder alles über Lämmchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Bergström (Lisa) Crispin Dickson Wendenius (Lasse) Henrik Larsson (Bosse) Harald Lönnbro (Olle) Ellen Demérus (Britta) Anna Sahlin (Inga) Ingwar Svensson (Mittelhof-Anders) Originaltitel: Alla vi barn i Bullerbyn Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Jens Fischer Musik: Georg Riedel