Der Holz-Check: Holz ist ein tolles Material: Man kann daraus Möbel oder Baumhäuser bauen, es zum Heizen verwenden und sogar Papier draus machen. Und das Beste: Holz wächst immer wieder nach. Warum das so ist, checkt Can im Wald, mit Försterin Judith. Sie muss auf einen Wald aufpassen, der so groß ist wie 1800 Fußballfelder. Can darf sogar selber ran und einen Baum fällen, mit Axt, Motorsäge und der richtigen Schutzhose: Die ist zwar superdünn, aber trotzdem kann die Motorsäge sie nicht durchschneiden. Wie das wohl funktioniert? Can testet es, im Checker-Experiment! Einfacher geht das Baumfällen mit einer Riesenbaumfällmaschine dem "Harvester": Der hat einen Riesengreifarm aus Stahl und eine super-scharfe Säge und schneidet einen Baum in wenigen Minuten um. Aus dem Wald geht das gefällte Holz ins Sägewerk, und von dort zum Beispiel zu Robert. Der ist Schlittenbauer, und zimmert mit Can einen Hörnerschlitten. Wie schafft Robert das bloß, das Holz so stark zu biegen, ohne dass es bricht?