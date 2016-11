Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Jagd nach dem Zarengold D 2013 2016-11-13 01:45 Live TV Merken Tonnen von Juwelen und Preziosen, die größten Diamanten und Edelsteine der Welt, Eisenbahnwaggons voller Gold und Abertausende von kostbaren Gemälden: Es ist der größte Schatz der Geschichte, der vor 100 Jahren in alle vier Winde verstreut wurde. Zum 400jährigen Jubiläum der Romanow-Dynastie 2013 begibt sich der Film auf die Suche nach dem Zarengold: Was geschah mit der reichsten Herrscherfamilie der Welt und ihren Schätzen seit der Oktoberrevolution 1917? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jagd nach dem Zarengold