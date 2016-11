Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Katharina die Große - Die Zarin aus Zerbst D, GB 2005 2016-11-13 01:00 Merken Aus einem der ärmsten deutschen Fürstentümer kam sie und stieg zur machtbewussten russischen Zarin auf, doch als "femme fatale" ging sie ins kollektive Gedächtnis ein. Was ist wahr an den Geschichten über zügellose Affären, die schon zu Lebzeiten der Monarchin ganz Europa entrüsteten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Katharina die Große - Die Zarin aus Zerbst

