Phoenix 06:00 bis 06:45 Dokumentation China - Großer Wandel, kleine Träume D 2016 Live TV Merken China ist im Umbruch - die Gesellschaft, die Wirtschaft, alles verändert sich in einem atemberaubenden Tempo. Mittendrin fast 1,4 Milliarden Menschen, die mit den rasanten Veränderungen mithalten müssen. China-Korrespondent Mario Schmidt hat im Land Menschen im Alltag begleitet und sie nach ihren Wünschen für die Zukunft befragt. Ein junges Paar beim Hochzeitsfotografen will sich vom teuren Leben in Peking nicht einschüchtern lassen, ein 77jähriger Parkfrisör möchte arbeiten, solange er kann. Die Regierung plant, Peking und das Umland umzukrempeln, Jingjinji heißt die neue Metropolregion mit über 130 Millionen Einwohnern. Jungen in der größten Fußballschule der Welt träumen von einem Platz in der Nationalmannschaft. Und in der Provinz Ningxia sitzen chinesische Winzerpioniere, die fest daran glauben, dass Chinas riesige Mittelschicht immer stärker auf den Geschmack von guten Weinen kommen wird. Aber auch hinter den bekannten Anbaugebieten im Ausland wollen sie sich mit ihren Ningxia-Weinen nicht verstecken. ARD-Korrespondent Mario Schmidt begibt sich auf eine Reise durch China, das bevölkerungsreichste Land der Erde - und zeichnet ein vielfältiges Bild einer Weltmacht im Umbruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: China - Großer Wandel, kleine Träume

