ARD alpha 15:00 bis 15:25 Magazin Einfach genial Das MDR-Erfindermagazin Höhere Sicherheit: Die mobile Alarmanlage für Außengelände / Mehr Schutz: Der Rollladen gegen Hochwasser / Weniger Abfall: Eine Erfindung, die Lebensmittel frisch hält / Handwerk in Sachsen-Anhalt: Die Dudelsack-Manufaktur in Köthen D 2016 Täglich werden in Deutschland etwa 130 Erfindungen patentiert. Darunter sind viele Ideen, die im Haushalt helfen und der Gesundheit dienen sollen. Doch wie werden die Ideen berühmt, die das Licht der Öffentlichkeit wirklich nicht scheuen müssen? Jede Woche stellt das Magazin pfiffige Ideen ins Rampenlicht. Seit dem Sendestart im Jahre 1996 hat dasTeam über 3.000 Erfindungen vorgestellt. Moderation: Janett Eger Originaltitel: Einfach genial