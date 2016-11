3sat 16:55 bis 18:30 Tragikomödie Beginners USA 2010 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ewan McGregor, Mélanie Laurent und Christopher Plummer sind die Stars einer Tragikomödie über die ungewöhnliche Beziehung eines Zeichners zu seinem Vater, der sich mit 75 als schwul outet. Anfänger sind sie alle: Der pensionierte Museumsdirektor Hal, der nach dem Tod seiner Frau endlich ein Leben als Homosexueller führen will, genauso wie sein Sohn Oliver, ein zurückhaltender Einzelgänger. Er muss nicht nur seinen Vater ganz neu wahrnehmen, sondern verliebt sich nach dessen Tod zum ersten Mal als Erwachsener richtig. Und dann gibt es da noch das Objekt seiner Begierde, die schöne Französin Anna, eine ständig reisende Schauspielerin, der nichts so fremd ist, wie eine verbindliche Beziehung. Erzählt auf drei Zeitebenen, den Rückblenden in Olivers Kindheit mit einer frustrierten Mutter, Olivers Erinnerungen an die letzten Jahre mit seinem krebskranken Vater, der für kurze Zeit in einem Leben glücklich wird, das er immer schon führen wollte, und Olivers Aufbruch in eine Zukunft mit einer eigenen Liebesbeziehung. Begleitet von einem Jack-Russell-Terrier namens Arthur, dem weisen Hund seines verstorbenen Vaters, beginnt Oliver, sich von dem lähmenden Einfluss der gescheiterten Beziehung seiner Eltern zu befreien, um seine eigenen Gefühle ohne Misstrauen auszuleben - mit Rückschlägen, aber auch einer guten Aussicht auf Erfolg. Der 1929 in Kanada geborene Christopher Plummer ("Inside Man", "Verblendung") und der 42 Jahre jüngere Schotte Ewan McGregor ("Der Ghostwriter", "Lachsfischen im Jemen") als Vater und Sohn in Umbruchszeiten: Regisseur Mike Mills ("Thumbsucker - Bleib wie Du bist!") inszenierte mit "Beginners" tatsächlich seine eigene Geschichte und die seines Vaters, der nach 45 Ehejahren erst mit 75 sein schwules Coming-out hat. Christopher Plummer gewann für seine berührende Darstellung des Vaters 2012 den Oscar für den Besten männlichen Nebendarsteller und einen Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewan McGregor (Oliver Fields) Christopher Plummer (Hal Fields) Mélanie Laurent (Anna) Goran Visnjic (Andy) Kai Lennox (Elliot) Mary Page Keller (Georgia) China Shavers (Shauna) Originaltitel: Beginners Regie: Mike Mills Drehbuch: Mike Mills Kamera: Kasper Tuxen Musik: Roger Neill, Dave Palmer, Brian Reitzell