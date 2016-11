3sat 11:45 bis 12:45 Dokumentation Best of José Carreras Filmporträt des Startenors D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Porträt über José Carreras anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstags im Dezember 2016. Andrea Thoma begleitete den Startenor über viele Jahre mit der Kamera. Gezeigt werden Aufnahmen der weltweit großen Klassik-Events, sehr private Bilder des Künstlers, der sein Familienleben seit Beginn seiner Karriere völlig abschirmte, und zahlreiche Gespräche mit Carreras über seine Ansichten und das Musik-Business. José Carreras gehört zu einer Sänger-Generation, die es so sicher nie mehr geben wird: Tenor Legenden! Zusammen mit seinen beiden Kollegen Luciano Pavarotti und Placido Domingo verkörperte er die "Goldene Ära" der Oper. Und als sie 1990 in den Caracalla-Thermen in Rom gemeinsam reusierten, war der Massenhype um die Klassik geboren. Die 3 Tenöre wurden zum Trademark. Andrea Thoma begleitete Carreras abseits der 3 Tenöre, jedoch nicht abseits des Hypes um den Klassik-Star. Sie war mit ihm in Verona, Moskau, Salzburg, Wien, Zürich, Barcelona, San Francisco, Carmel und Mallorca. Während der großen Events ist er mit vielen weiteren internationalen Weltstars, wie Placido Domingo, Leo Nucci, René Kollo, Montserrat Caballé, zu sehen. In den Gesprächen erklärt Carreras seine Ansichten zum Klassik-Hype der 1980er-Jahre, zu den Herausforderungen im Musik-Business, und plaudert über seine unterschiedlichsten Tenor-Rollen, vom strahlenden "Don José" in der Oper "Carmen" bis hin zum Protagonisten seiner letzten Opernrolle, dem "Sly", einem gesellschaftlichen Outsider. Berühmte Kollegen, TV-Moderatoren und Experten der Opernwelt ergänzen das Kaleidoskop der Impressionen rund um Carreras. Dazu gehören: Thomas Hampson, Juan Pons, der Dirigent Rafael Frühbeck de Bourgos, die Moderatorin Caroline Reiber, der jetzige Intendant der Mailänder Scala Alexander Pereira und der ehemalige Wiener Opernintendant Ioan Holender. Redaktionshinweis: 3sat zeigt "Best of José Carreras" zum 70. Geburtstag des Startenors am 5. Dezember. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Best of José Carreras!