Disney Channel 23:55 bis 00:25 Comedyserie Golden Girls Adieu, Lancelot! USA 1992 HDTV Merken Als ihr ehemaliger Englischlehrer Mr. Gordon zu Besuch kommt, ist Dorothy ganz aus dem Häuschen und aufgeregt wie ein Teenager. Mr. Gordon, Dorothys ehemaliger Englischlehrer, kommt zum Lunch und verwandelt Dorothy in eine kichernde 17jährige. Als er beim Essen stöhnt, dass er gerade an einem Artikel arbeitet, aber seine Gedanken nicht geordnet bekommt, bietet Dorothy enthusiastisch ihre Hilfe an. Rose wurde beim Sender ausgewählt, bei der 'Wake Up Miami'-Show mitzuarbeiten. Als ihr ehemaliger Englischlehrer Mr. Gordon zu Besuch kommt, ist Dorothy ganz aus dem Häuschen und aufgeregt wie ein Teenager. Mr. Gordon, Dorothys ehemaliger Englischlehrer, kommt zum Lunch und verwandelt Dorothy in eine kichernde 17jährige. Als er beim Essen stöhnt, dass er gerade an einem Artikel arbeitet, aber seine Gedanken nicht geordnet bekommt, bietet Dorothy enthusiastisch ihre Hilfe an. Rose wurde beim Sender ausgewählt, bei der 'Wake Up Miami'-Show mitzuarbeiten. Sie sucht zwei Freiwillige für eine Diskussion zum Thema 'Frauen, die zusammenleben'. Dorothy und Blanche melden sich für den Fernsehauftritt und merken zu spät, dass es bei dem Thema um Lesbierinnen geht. Auch von Mr. Gordon wird Dorothy enttäuscht. Nachdem sie die ganze Arbeit für ihn gemacht hat, erntet er die Lorbeeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Betty White (Rose Nylund) Rue McClanahan (Blanche Devereaux) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Phil Proctor (Ron) Jack Bannon (Chuck) James T. Callahan (Malcolm Gordon) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Lex Passaris Drehbuch: Susan Harris, Gail Parent, James Vallely Musik: Andrew Gold

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 70 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 70 Min.