Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Das Verkaufsgenie USA 1991 HDTV Merken Weil Dans Motorradladen einfach nicht so richtig in Schwung kommt, einigen sich er und Roseanne darüber, dass sie im Laden aushilft, damit er sich um die Reparaturen kümmern kann. Dadurch aber fehlt Roseanne natürlich im Haushalt. Schon bald geht dort alles drunter und drüber. Roseanne beschließt, all ihre beachtlichen Talente bei einem Verkaufsgespräch einzusetzen, damit endlich Bewegung in Dans Bilanzen kommt. Ein Motorrad zu verkaufen, ist aber nicht so leicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Bob Myer Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart

