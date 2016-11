Disney Channel 17:45 bis 18:15 Trickserie Die Schlümpfe Ungesunder Lärm / Handy, der Erfinder USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken (a) In dem Bemühen, Papa etwas Ruhe zu gönnen, verwendet Schlaubi eine von Papas Zauberformeln, um eine magische Schallmauer um das Dorf zu errichten. Papa kann den Zauber nicht rückgängig machen und schickt die Schlumpflinge, die außerhalb des Dorfes festsitzen, zu einem Krachmacher... (b) Die Schlümpfe sind so sehr mit Handys neuem Spielzeug beschäftigt, dass sie vergessen, Welpi zu füttern. Gargamel ködert Welpi in einen Käfig mit Futter und hält ihn gegen Lösegeld - die magischen Geheimnisse der Schlümpfe - gefangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen