Niederlande 1 08:30 bis 09:30 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken We spreken met Hans Klok over zijn spectaculaire theatervoorstelling House of Horror waarin hij omringd door fakirs, zombies, trollen en andere mysterieuze figuren de strijd aanbindt met grote magiërs uit het verleden. * Ook bij ons aan tafel actrice Susan Visser, die momenteel schittert in het toneelstuk Winterbloemen. Wat gebeurt er als je met vier vrouwen na een auto-ongeluk in een sneeuwstorm verzeild raakt en redding misschien wel nooit komt opdagen? * Ook vandaag, de start de Nationale Donorweek. Peter van Maurik ontving vorig jaar een donorhart en schreef een boek over zijn ervaringen. Hij is te gast. * Boswachter André Donker legt uit wat inktvissen te zoeken hebben in de Oosterschelde, en culinair expert Janny van der Heijden zorgt voor een heerlijk gerecht en een handige kooktip. * Als laatst is er nog een indrukwekkend optreden van de Staatsopera van Tatarstan met een prachtig nummer uit Giuseppe Verdi's beroemde opera Nabucco.