NDR 02:30 bis 04:30 Talkshow 3nach9 Die Bremer Talkshow D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste: Katja Kipping Man kennt sie als Politikerin mit den roten Haaren und den klaren Worten. Die gebürtige Dresdnerin spricht vielen Menschen aus dem Herzen, wenn sie sagt, dass beruflicher Einsatz und Entlohnung wieder in einem Verhältnis stehen müssen. Woher die 38-Jährige selbst ihre Kraft und ihre Motivation für den Politikerjob nimmt, erzählt sie bei "3nach9". Dr. Oliver Gralla Den Satz: "Ich war noch nie beim Urologen", hört Oliver Gralla täglich. Bevor er seine Praxis für Urologie und Männergesundheit in Köln eröffnete, forschte er an der renommierten Harvard University und arbeitete im Spezialgebiet Kinderwunsch an der Charité in Berlin. "Untenrum glücklich. Eine urologische Handreichung", so heißt sein aktuelles Buch. Bei "3nach9" berichtet der Urologe über kuriose und abstruse Fälle aus seiner Praxis, warum ihm nichts Menschliches fremd ist und wie er zu seinem Spitznamen "Storch von Mitte" kam. Maria Furtwängler und Axel Milberg Vor 46 Jahren lief der erste "Tatort" im Fernsehen, am 13. November 2016 zeigt Das Erste die 1000. Folge, den NDR "Tatort" mit dem Titel "Taxi nach Leipzig". Darin sind gleich zwei der erfolgreichsten "Tatort"-Kommissare zu sehen: Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm und Axel Milberg alias Klaus Borowski. Sie ermitteln gemeinsam, das verspricht spannend zu werden. Bei "3nach9" berichten die beiden Schauspieler über die Dreharbeiten und ihre langjährige Freundschaft abseits der Filmkulissen. Howard Carpendale Howard Carpendale ist in diesem Jahr 70 geworden, gleichzeitig feiert der gebürtige Südafrikaner 50 erfolgreiche Jahre in Deutschland und Europa. Grund für einen Rückblick auf die Höhen und Tiefen von "Howies" Karriere. Und natürlich wird er auf der "3nach9"-Bühne stehen, gemeinsam mit seiner formidablen Live-Band. Georg Ringsgwandl Den Beruf als Arzt, Fachgebiet Anästhesie, hat Dr. Ringsgwandl schon vor Jahrzehnten aufgegeben, um sich nur noch der Kunst zu widmen. Seither ist der Nicht-Vorzeige-Bayer unter anderem als Musiker, Kabarettist, Autor unterwegs, um seine ganz eigene Weltsicht zu verbreiten. Jetzt ist er wieder einmal im Norden und natürlich bei "3nach9". Norbert Rosing Seit über 20 Jahren ist Nobert Rosing als Tier- und Naturfotograf unterwegs. Besonders gerne verbringt er seine Zeit in der Arktis Kanadas und porträtiert Eisbären. Wie er es schafft, den Tieren ganz nah zu kommen, erzählt er bei "3nach9". Musik: Howard Carpendale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Gäste: Gäste: Maria Furtwängler (Schauspielerin), Axel Milberg (Schauspieler), Howard Carpendale (Musiker), Georg Ringsgwandl (Musiker, Kabarettist, Autor), Norbert Rosing (Tier- und Naturfotograf), Katja Kipping (Politikerin), Dr. Oliver Gralla (Urologe) Originaltitel: 3nach9

