NDR 22:30 bis 23:20 Magazin Sportclub D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Gäste im Studio: Markus Gisdol, Trainer Hamburger SV Die Lage beim Bundesliga-Dino Hamburger SV ist bedrohlicher denn je. Mit zwei Punkten aus aus zehn Spielen taumelt der Tabellenletzte in Richtung 2. Bundesliga. Wie soll die Wende gelingen? Und wie wichtig ist es, dass im Umfeld der Mannschaft Ruhe einkehrt? Das sind Fragen, denen sich Markus Gisdol im "Sportclub" stellen muss. Holger Glandorf, Handballprofi SG Flensburg-Handewitt Der Rückraumspieler tritt mit der SG Flensburg-Handewitt am 13. November zum ewig reizvollen Handball-Derby beim THW Kiel an. Das Bundesligaduell Erster gegen Zweiter ist der Auftakt zu einer wahren Schleswig-Holstein-Derby-Flut. Mit den beiden Champions-League-Spielen treffen die Erzrivalen innerhalb von elf Tagen dreimal aufeinander. Es sind auch besondere Partien für Holger Glandorf, der jüngst ein Angebot vom FC Barcelona ausgeschlagen und seinen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt bis 2019 verlängert hat. Dr. Helge Riepenhof, Sportmediziner, Mannschaftsarzt des AS Rom Dr. Helge Riepenhof ist gebürtig aus Osnabrück. Den ehemaligen Teamarzt der deutschen Radfahrer hat es nach Italien verschlagen, wo er den Serie-A-Club AS Rom betreut. Der Sportmediziner spricht über die Gefahr von Kopfverletzungen im Spitzensport. Die Themen der Sendung im Überblick: Fußball-Bundesliga: die Situation beim Hamburger SV Handball-Bundesliga: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt Reiten: Finale Riders Tour in München. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerhard Delling Gäste: Gäste: Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV), Holger Glandorf (Handballprofi SG Flensburg-Handewitt), Dr. Helge Riepenhof (Sportmediziner Mannschaftsarzt des AS Rom) Originaltitel: Sportclub

