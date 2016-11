NDR 18:00 bis 18:45 Magazin Hanseblick Ungarn - D 2016 2016-11-13 01:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im Herbst leuchten in der Nähe der ungarischen Kleinstadt Kalocsa die Felder rot. Der Gewürzpaprika ist reif. Die Ernte ist reine Frauensache. Mit gebücktem Rücken arbeiten vor allem ältere Frauen auf den Feldern, abends gibt es eine Schmerztablette. Junge Erntehelfer finden sich kaum noch, die meisten haben den Dörfern in der ungarischen Tiefebene längst den Rücken gekehrt. Was ist aus der Gegend geworden, in der früher fast jede Familie vom "roten Gold" Ungarns lebte? Der "Hanseblick" macht einen Besuch in Kalocsa, der "Hauptstadt des Paprika". Die barocke Stadt ist darüber hinaus auch durch ihre Folklore bekannt. Die berühmten Kalocsaer Blumenmuster schmücken als Stickerei Tischdecken, Kissen und Trachten. Die Budapester Modedesignerin Tünde Hrivnak bringt Tradition und Moderne zusammen. Seit einigen Jahren geben die alten Stickerei-Damen von Kalosca den Kleidern der Designerin den letzten Pfiff. Auch Ferdinand Bólvari ist verrückt nach Sticken. Seine Großmutter hat es ihm beigebracht. Inzwischen gibt es für den Mitarbeiter der Stadtverwaltung nichts Besseres, als einen Abend an der Nähmaschine. Der "Hanseblick" ist unter anderem zu Besuch im ehemaligen Paprikakombinat, beim Kochwettbewerb auf dem alljährlichen Paprikafest und mit Rostocker Bustouristen in einer Paprikamanufaktur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Hanseblick Regie: Galina Diran/Gabriela Clemencon