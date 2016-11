NDR 14:00 bis 15:30 Dokumentation Landpartie - Kieler Förde Großstadtflair und Ostseestrand Kieler Förde: D 2015 Untertitel HDTV Live TV Merken Kurs auf Kiel nimmt diese "Landpartie". Auf dem Wasserweg landen auch viele Besucher zum ersten Mal in der Stadt: entweder auf einem der vielen Kreuzfahrtschiffe, die Kiel anlaufen, oder mit einer der Ostseefähren. Auf dem Weg nach Skandinavien wird in der Stadt an der Förde meist nur ein kurzer Zwischenstopp eingelegt. Das ist schade, denn Kiel hat viel zu bieten, zu jeder Zeit und vor allem Wasser. Die Kieler Förde ist eine Ausbuchtung der Ostsee, entstanden durch Gletscherbewegungen in der letzten Eiszeit. Der Hafen mit den Kreuzfahrtterminals befindet sich im Zentrum der Stadt. Nur einen Steinwurf entfernt liegen Einkaufsstraßen mit kleinen Geschäften und Gastwirtschaften. Die "Landpartie" ist zu Besuch an der Kieler Förde, wo Großstadtflair und Ostseestrand ganz nah beieinander sind. Auf den Spuren von Kommissar Borowski Manch eine Lokalität hat überregional Bekanntheit erlangt, weil der Schauspieler Axel Milberg dort gedreht hat. Er verkörpert den "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski. Die "Tatort"-Folgen aus Kiel sind für viele Kult. In der Stadt an der Förde gibt es sogar regelmäßig Radtouren auf den Spuren von Kommissar Klaus Borowski. Michael Behrens kennt alle "Tatort"-Geschichten. Er kann auch viel Wissenswertes über Kiel erzählen: die etwas andere Stadtrundfahrt, nicht nur für "Tatort"-Fans. Baden wie zu Kaisers Zeiten Im Kieler Stadtteil Holtenau steht der alte Leuchtturm von 1895. Der Leuchtturm dient immer noch als ein Wegweiser für Schiffe, die den Nord-Ostsee-Kanal durchfahren. Drei deutsche Kaiser waren an seinem Bau beteiligt. Der Nord-Ostsee-Kanal ist übrigens die meist befahrene künstliche Schifffahrtsstraße der Welt. Heute dient der alte Leuchtturm auch als Standesamt. Nur ein paar Hundert Meter weiter können Wasserratten baden wie zu Kaisers Zeiten. Die Seebadeanstalt Holtenau wurde im Jahr 1907 eröffnet. Eine Stiftung hat die Anlage originalgetrau wiederhergerichtet, die von Ehrenamtlichen mit viel Engagement betreut wird. Kiel hat Olympia-Tradition Dort, wo der Nord-Ostsee-Kanal die Landschaft an der Förde durchschneidet, führen Fähren von einem Ufer zum anderen. Die Überfahrt ist kostenlos, ein Privileg aus Kaisers Zeiten. Wer Schiffe und Boote liebt, ist in Kiel goldrichtig. Bei den Olympischen Spielen wurden 1972 die Segelwettbewerbe in Kiel ausgetragen. Damals wurde der Stadtteil Schilksee neu aufgebaut. Dort entstand das olympische Dorf mit Unterkünften für die Athleten. Jetzt ist Schilksee ein Wohngebiet samt Jachthafen. Kiel bietet Seglern und denen, die es werden wollen, auch heute viele Möglichkeiten: Der Verein zur Förderung des Segelsports bietet in der Segelsaison regelmäßig kostenlose Schnuppertörns auf der Förde an: von der Kiellinie bis rüber nach Schilksee. Forschergeist zu Wasser und zu Lande Kiel ist nicht nur Landeshauptstadt an der Förde, Kiel ist auch Universitätsstadt. Und Ergebnisse der Forschungsarbeit finden sich in und um Kiel. Mitten in der Kieler Förde wachsen Algen an langen Leinen. Auf der Algenfarm werden die Unterwasserpflanzen von einem Arbeitsfloß aus geerntet. Sie bilden den Rohstoff für Cremes und Salben. Und nördlich von Kiel auf dem Versuchsgut Lindhöft der Universität wollen Wissenschaftler wissen, was die Qualität von Weidemilch ausmacht. Dafür schneiden die Wissenschaftler Gras und Wiesenkräuter auf kleinen Weideflächen mit der Hand und untersuchen die Proben auf ihre Bestandteile. Akkurate Arbeit im Dienste der Wissenschaft, damit es den Versuchskühen schmeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Götz Originaltitel: Landpartie Regie: Ulrich Koglin Kamera: Dieter Stypmann, Andreas Fritzsche