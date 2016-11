NDR 11:30 bis 13:00 Reportage Kesslers Expedition Mit vier Hufen an der Neiße (1/2) D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf seiner neunten Expedition ist Michael Kessler wieder unterwegs in den brandenburgischen Gefilden bis tief nach Sachsen. Diesmal muss "Herr Keller" nach bewundernswerter Aufopferung für das rbb-Unterhaltungsprogramm und einer aufreibenden Marketingtour für den Sender das "Promo"-Pony Kassandra wieder nach Hause bringen. Ausgerechnet nach Zittau! Der Weg führt Michael Kessler entlang der Neiße aus dem barocken Neuzelle, durch die wüsten Braunkohlegebiete ("Death Valley des Ostens"), in die Filmstadt Görlitz, auch bekannt als "Görliwood". Dazwischen ist genug Platz, durch eine der schönsten Landschaften Deutschlands zu reisen und spontan den Menschen zu begegnen, die dort Kirchen restaurieren, Bagger fahren oder einfach nur vom kleinen Grenzverkehr nach Polen erzählen können. 14 Tage lang trotzt Michael Kessler Wind und Wetter, verläuft sich im Nebel, kümmert sich um die Pony-Dame und arbeitet gleichzeitig verbissen an seiner Karriere im Showgeschäft. Nach der Rasenmähertour auf den Brocken, der Flucht auf der Schiene bis nach Rom, einer Radtour von Kopenhagen, der Rollerreise an der Donau und vielen anderen Abenteuern ist dies eine Herausforderung für Michael Kessler, zu der er sagt: "Ich glaub, mich tritt ein Pferd!". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kesslers Expedition