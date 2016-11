NDR 06:00 bis 06:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin "Nordtour"-Reporterin unterwegs: "125 Jahre Menschenflug", auf den Spuren von Otto Lilienthal / Backen wie bei Oma: historische Backschule in Geeste / Wärme und Seele im Glas: die Blaue Maus auf Amrum / Feuer und Flamme: Eisenkunstgussmuseum in Rendsburg / Kohlspezialitäten: Braunkohl aus Braunschweig / Gegen den November-Blues: Hula-Workshop in der Heide / Morden im Norden: Besuch bei Hannes Nygaard auf Nordstrand / Tibet-Tour: unterwegs durch das Land der Schneelöwen / Kulinarischer Sonnabend im Frische Paradies Hamburg D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Nordtour"-Reporterin unterwegs: "125 Jahre Menschenflug", auf den Spuren von Otto Lilienthal Ein "Nordtour"-Team reist nach Anklam, die Geburtstadt des Flugpioniers Otto Lilienthal, und begibt sich auf die Spuren des Flugpioniers. Das ansässige Museum hat gerade einen Lilienthal-Gleiter originalgetreu nachbauen und im Windkanal testen lassen. Auf dem Anklamer Flughafen findet Reporterin Sibylle Rothe heraus, welche Technik von Lilienthal in heutigen modernen Flugzeugen übernommen wurde. Sie fährt zu den Plätzen in Anklam, an denen Otto Lilienthal seine Kindheit verbrachte. In seinem Elternhaus, liebevoll saniert, befindet sich heute die Fleischerei Brüsch. Die ehemalige Nikolaikirche ist die Taufkirche der Lilienthals. Hier entsteht zurzeit ein neues internationales Otto-Lilienthal-Museum, das Projekt Ikareum. Gleiter aus verschiedenen Jahrzehnten schweben bereits an der Decke. Eine Fotoausstellung berichtet von Otto Lilienthals waghalsigen Versuchen auf seinem "Fliegeberg". Backen wie bei Oma: historische Backschule in Geeste Die Bäckerei in Geeste im Emsland gibt es schon seit 1825. Heute werden in antiker und uriger Atmosphäre unterschiedliche Workshops an den teilweise rustikalen Maschinen und Gerätschaften angeboten. Die Besucher lernen alte Backtraditionen kennen, können gleichzeitig aber auch eigene Rezepte ausprobieren. In diesen Wochen dreht sich dabei natürlich alles um die Weihnachtsbäckerei. Wärme und Seele im Glas: die Blaue Maus auf Amrum Seit mehr als 50 Jahren wird in der legendären Inselkneipe Blaue Maus auf Amrum Bier und Wein und vor allem Whisky ausgeschenkt. Kneipier Jan von der Weppen hat sich auf Whisky spezialisiert, veranstaltet Tastings. Vor einem knappen Jahr wurd die Blaue Maus zur besten Whisky-Bar Deutschlands gekürt. Feuer und Flamme: Eisenkunstgussmuseum in Rendsburg Eine Ausstellung über altes Eisen kann lebendig und spannend sein. In Büdelsdorf bei Rendsburg hat die Eisenverhüttung in der dortigen Carlshütte einst große wirtschaftliche Erfolge gebracht. Im Eisenkunstgussmuseum ist zu sehen, was alles aus Gusseisen hergestellt wurde: Bauteile, Öfen, Badewannen und sogar Schmuck. Kohlspezialitäten: Braunkohl aus Braunschweig In Braunschweig heißt der Grünkohl Braunkohl. Nur eine Marotte oder gibt es wirklich so etwas wie echten Braunschweiger Braunkohl? Gegen den November-Blues: Hula-Workshop in der Heide In den Tanzkursen von Sigrid Kiselowa gibt es zwar keine Hula-Hoop-Reifen, dafür aber viel hawaiianisches Lebensgefühl und Musik, die die Seele nährt. In Workshops vermittelt sie ihre eigene Faszination für den Hula und Gefühle, die Stress und Alltag ausblenden. Morden im Norden: Besuch bei Hannes Nygaard auf Nordstrand Mit Sachverstand, genauer Recherche und Wiedererkennungseffekten schreibt Hannes Nygaard Krimis, die sowohl bei Einheimischen als auch Touristen gut ankommen. In seinem neuesten Werk "Das einsame Haus" stirbt der bisher bekannte Kommissar, denn für das nächste Buch ist ein Neuanfang geplant. Ein "Nordtour"-Team hat den Autoren in seiner Wahlheimat Nordstrand besucht. Tibet-Tour: unterwegs durch das Land der Schneelöwen In Hamburg kann man authentische tibetische Kultur entdecken. Ein "Nordtour"-Team lernt Buddhas aus dem höchsten Land der Welt kennen, kostet traditionelle Momos und besucht einen tibetischen Tempel. Kulinarischer Sonnabend im Frische Paradies Hamburg Bei den regelmäßig stattfindenden Kulinar-Abenden im Hamburger Hafen zeigen Gourmetlieferanten wie zum Beispiel Wild zerlegt, Austern geknackt oder Sushis gerollt werden. Bei reichlich Essen und Live-Musik erfährt man außerdem, wobei man beim Einkauf und der Zubereitung der verschiedensten Lebensmittel achten sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Nordtour

