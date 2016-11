Silverline 08:00 bis 09:45 Krimi Union Jack GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Union Jack ist ein rücksichtsloser britischer Undercover Cop. Nachdem er einen Mordversuch bei einem Auftrag in Amsterdam überlebt hat, kehrt er nach England zurück um Rache zu üben. Dort wird er jedoch nicht nur von Thrillernellen bedroht, sondern auch von seinen korrupten Polizeikollegen. Ein brutaler Überlebenskampf ohne Regeln beginnt, bei dem sich eine Blutspur durch ganz London zieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tamer Hassan (The Boss) Simon Phillips (Jack) Olivia Hallinan (Natasha) Alan Ford (Carter) Dexter Fletcher (Detective Edwards) Adam Deacon (Hogan) Jason Flemyng (Damien) Originaltitel: Jack Falls Regie: Paul Tanter, Alexander Williams Drehbuch: Paul Tanter Musik: Matthew Williams Altersempfehlung: ab 16