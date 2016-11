Sky Atlantic HD 02:45 bis 03:40 Serien Carnivale Kopflos USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Jonesy (Tim DeKay) beschließt, Ben (Nick Stahl) zu den Motor Homes in Cheyenne zu begleiten. In dem Motelzimmer, das Stroud bewohnte, finden sie einen Zeitungsausschnitt über Bruder Justin (Clancy Brown). Ben macht sich auf den Weg nach New Canaan, um seinen Widersacher zu stoppen. Unterdessen bereitet sich Justin darauf vor, Scudder hinzurichten, um dessen übernatürliche Macht in sich aufzunehmen. - Faszinierende, mehrfach preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Justin Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Clea DuVall (Sofie) Patrick Bauchau (Lodz) Debra Christofferson (Lila) Adrienne Barbeau (Ruthie/Lodz) Originaltitel: Carnivale Regie: Todd Field Drehbuch: Daniel Knauf, Tracy Tormé Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 16

