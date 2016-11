Sky Atlantic HD 00:00 bis 00:50 Serien Carnivale Henry Scudder USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Bruder Justins (Clancy Brown) Erfolg wird den Kirchenoberen unheimlich. Bischof McNaughton weist ihn an, seine Predigtmanuskripte künftig vom Kirchenrat prüfen zu lassen. Doch Justin wiegelt bei der nächsten Predigt die Gläubigen gegen Rat und Bischof auf. Unterdessen gelingt es Ben (Nick Stahl) endlich, Henry Scudder in einem heruntergekommenen Hotel aufzuspüren. - Faszinierende, mehrfach preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Justin Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Clea DuVall (Sofie) Debra Christofferson (Lila) Adrienne Barbeau (Ruthie) Tim DeKay (Clayton Jones) Originaltitel: Carnivale Regie: Alan Taylor Drehbuch: Daniel Knauf, John McLaughlin, William Schmidt Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

