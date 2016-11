Sky Atlantic HD 17:50 bis 18:50 Serien Crematorio - Im Fegefeuer der Korruption Kapitel 6 - Manhattan E 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rúbens Ehefrau Mónica kämpft erbittert für die Freilassung ihres Mannes aus dem Gefängnis. Seitdem Rúben verhaftet wurde, steht die ganze Familie Bertomeu unter Verdacht, die korrupten Machenschaften des Familienoberhaupts jahrelang geduldet zu haben. Rúben gerät in Bedrängnis, die finanziellen Auflagen seiner Patriarchen zu erfüllen. Und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Als der Bauoligarch vom Tod seines Verbündeten Sarcós erfährt, droht ihm die Kontrolle zu entgleiten. - Harte, realistische Serie, die schonungslos von Filz und Korruption in Spanien erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: José Sancho (Rubén Bertomeu) Alicia Borrachero (Silvia Bertomeu) Juana Acosta (Mónica) Pau Durà (Zarrategui) Juanita Acosta (Mónica) Paul Durà (Zarrategui) Manuel Morón (Llorenç Torralba) Originaltitel: Crematorio Regie: Jorge Sánchez-Cabezudo Drehbuch: Rafael Chirbes, Alberto Sánchez-Cabezudo, Jorge Sánchez-Cabezudo Kamera: Alfonso Postigo, Daniel Sosa Segura Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 12