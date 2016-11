Sky Atlantic HD 14:50 bis 15:45 Serien Deadwood Nie mehr Zimt USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Swearengen (Ian McShane) beruft die Pioniere von Deadwood zu einer Versammlung ein. Telegrafist Balzanov zeigt Swearengen ein Telegramm an Hearst (Gerald McRaney), in dem von 25 "zusätzlichen Ziegeln" die Rede ist. Allen ist klar, dass es sich dabei nur um bewaffnete Männer handeln kann. Währendessen offenbart Hearst Odell (Omar Gooding), dass er Deadwood, den Ort seiner Schmach, in Schutt und Asche legen will. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Ellsworth) John Hawkes (Sol Star) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Originaltitel: Deadwood Regie: Mark Tinker Drehbuch: David Milch, Regina Corrado Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12