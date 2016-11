Sky Atlantic HD 11:55 bis 13:00 Serien Die Sopranos Lauter glückliche Familien USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken 5. Staffel, Folge 4: Tonys Noch-Ehefrau Carmela macht sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes Anthony Junior, der nur noch Flausen im Kopf hat. Als er von einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden zurückkehrt, hat Carmela endgültig genug von seinen Kindereien und fordert ihn auf, zu seinem Vater zu ziehen. Soll er doch Tony auf der Nase herumtanzen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Onkel Junior) Tony Sirico (Paulie Walnuts) Robert Iler (Anthony Soprano jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Rodrigo García Drehbuch: David Chase, Toni Kalem Kamera: Alik Sakharov Musik: Will Edwards Altersempfehlung: ab 16