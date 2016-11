Motorvision.TV 20:00 bis 00:00 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Can-Am 500, Phoenix International Raceway live USA 2016 Stereo Live 16:9 Merken Im letzten Rennen der Eleminator Round fällt am Fuße des Rattlesnake Hills beim Can-Am 500 die Entscheidung, welche vier Piloten ins Finale des NASCAR Sprint Cups einziehen werden. 312 Runden sind auf dem ungewöhnlichen Rennkurs in Avondale in der Wüste von Arizona zu fahren und Kevin Harvick bleibt trotz des Vorjahressiegs von Dale Earnhardt Jr. der Top Favorit auf dem 1,022 Meilen langen Raceway. Er fuhr nicht weniger als acht Cup-Siege auf der Strecke ein und siegte ebenfalls mit dem kleinsten Vorsprung von nur 0,01 Sekunden Vorsprung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series