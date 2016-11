Motorvision.TV 14:20 bis 15:10 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series Anaheim, Kalifornien USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der Monster Jam ist zu Gast im Big A, dem Angel Stadium of Anaheim. Wo sonst das Baseball-Team der Los Angeles Angels seine Heimspiele bestreitet, treffen sich die Monster Trucks der Biggest Show on Earth vor über 60.000 Zuschauern für ein weiteres Duell der PS-Gigantomanie. Am Start sind diesmal Felon, Playin for Keeps, Destroyer, FS1 Cleatus, El Toro Loco, Grave Digger, Gas Monkey Garage, El Diablo, Max-D, Metal Mulisha, Madusa, Obsessed, Obsession, Time Flys, Titan und Rosalee Ramer in ihrer Wild Flower. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series