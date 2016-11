Motorvision.TV 11:40 bis 12:10 Magazin Super Cars Supercars on the rocks Supercars on the rocks 2016 Stereo 16:9 Merken Minusgrade, jede Menge Schnee und kalte Hände. Das heißt aber nicht, dass der Fahrspaß zu kurz kommt. Mit den richtigen Fahrmaschinen ist das kein Problem: Das 550 PS Allrad-Monster Nissan GT-R muss seine Wintertauglichkeit unter Beweis stellen und der neue Porsche 911 mit Turbomotor findet seinen Grenzbereich im finnischen Lappland. Heiße Kisten on the Rocks - in Supercars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars