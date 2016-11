Sky Krimi 05:15 bis 06:05 Krimiserie Unschuldig - Für die Wahrheit ist es nie zu spät Singles D 2008 Stereo 16:9 Merken Wolfgang Brand sitzt seit acht Jahren wegen Mordes an seiner Geliebten in der JVA Tegel ein und beteuert nach wie vor seine Unschuld. Anna Winter und ihr Team sollen helfen. Sebastian Krüger und Isabella Prado Falcon recherchieren im Umfeld Wolfgang Brands und seiner Geliebten Jenny Wolf, die sich in einem Singleclub kennengelernt haben. Das Team stößt bei ihren Recherchen auf viele Ungereimtheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Dr. Anna Winter) Erhan Emre (Dr. Sebastian Krüger) Clemens Schick (Marco Lorenz) Peter Benedict (Staatsanwalt Robert Schwenke) Atto Suttarp (Fabian) Loretta Stern (Isabella Prado Falcon) Lutz Winde (Freddy Zielke) Originaltitel: Unschuldig Regie: Benjamin Quabeck Drehbuch: Jens Köster, Frank Weiss Kamera: Inigo Westmeier Musik: Enis Rotthoff Altersempfehlung: ab 12

