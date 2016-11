Classica 02:20 bis 03:15 Musik Claudio Abbado und Christine Schäfer in Luzern W. A. Mozart: Konzertarien "Misera, dove son!" KV 369; "Ah, lo previdi" KV 272; "Vorrei spiegarvi, oh Dio!" KV 418; Symphonie Nr. 35 D-Dur KV 385 "Haffner" D 2011 Stereo 16:9 Merken Vom Lucerne Festival. Mozart: Konzertarien "Misera, dove son!" KV 369 - "Ah, lo previdi" KV 272 - "Vorrei spiegarvi, oh Dio!" KV 418 & Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385 "Haffner". Christine Schäfer (Sopran), Lucerne Festival Orchestra, Leitung: Claudio Abbado. Das Festival in Luzern ist heute eines der größten und bedeutendsten Musikfestivals der Welt. Als Grundstein der Entwicklung von den Internationalen Musikfestwochen zum "Lucerne Festival" gilt das Festkonzert vom 25. August 1938 unter der Leitung von Arturo Toscanini. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christine Schäfer (Sopran) Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 373 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 178 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 103 Min. The Faculty

SciFi-Film

Tele 5 02:00 bis 03:35

Seit 73 Min.