Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Meilensteine: Wie wir die Welt neu erfanden Wolkenkratzer GB 2011 Stereo 16:9 Merken Wohin mit der wachsenden Stadtbevölkerung? Wenn der Platz am Boden langsam knapp wird, geht die Architektur neue Wege - und zwar in die Vertikale. Doch seit dem Bau des ersten Hochhauses, im Jahr 1885, durch den Chicagoer Architekten William Le Baron Jenney haben sich die Anforderungen an modernes Wohnen und Arbeiten radikal verändert: Sicherheit, Design und Energiehaushalt eines Gebäudes stehen heute im Vordergrund. Wie ein Großfeuer den Städtebau revolutionierte und was das Marina Bay Sands in Singapur oder das ICC in Hong Kong zum Super-Skyscraper macht, zeigt diese Folge von " Meilensteine" . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How We Invented the World

