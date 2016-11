Discovery Channel 11:40 bis 12:30 Dokumentation Futurescape - Erfindungen für die Zukunft Revolution der Roboter USA 2013 Stereo 16:9 Merken Was wäre, wenn man mithilfe eines Bluetooth-Gerätes Gedanken lesen könnte? Oder wenn ein implantierter Chip Krebs heilen könnte? Und was würde passieren, wenn wir unseren eigenen Superkräfte-Anzug hätten? Das, was früher als Science-Fiction angesehen wurde, ist dabei, Wirklichkeit zu werden. US-Schauspieler James Woods begibt sich in der Dokumentarserie auf eine Reise zwischen Gegenwart und Zukunft. In jeder Episode präsentiert er eine bahnbrechende Idee oder Entdeckung, die das Leben, wie wir es bisher gekannt haben, entscheidend verändern könnte. "Futurescapes" entwickelt dabei ein beeindruckendes Bild einer möglichen Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurescape