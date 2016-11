Sky Cinema 22:55 bis 00:35 Horrorfilm Krampus USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weihnachten steht vor der Tür - und damit jede Menge Ärger für Familie Engel (u.a. Toni Collette, Adam Scott): Die gesamte Verwandtschaft fällt ein, alle geraten sich in die Haare und der misslungene Weihnachtsbraten trägt auch nicht zur Festtagsstimmung bei. Vor allem Sohn Max (Emjay Anthony) hat die Nase voll von Weihnachten und lockt dadurch versehentlich dunkle Mächte an: Der Krampus, eine schaurige Sagengestalt, will der Familie eine blutige Lektion erteilen. Bald geht's für die Engels ums nackte Überleben. - Horror unterm Tannenbaum: schwarzhumoriger Christmas-Schocker mit bissigen Seitenhieben auf Weihnachts-Kitsch und Konsumterror. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Scott (Tom) Toni Collette (Sarah) David Koechner (Howard) Allison Tolman (Linda) Conchata Ferrell (Tante Dorothy) Emjay Anthony (Max) Stefania LaVie Owen (Beth) Sprecher: Gideon Emery (Tom) Originaltitel: Krampus Regie: Michael Dougherty Drehbuch: Todd Casey, Michael Dougherty, Zach Shields Kamera: Jules O'Loughlin Musik: Douglas Pipes Altersempfehlung: ab 16

