MGM 02:15 bis 03:20 Western Revolverheld von Laredo USA 1959 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die berüchtigten Keefer-Brüder überfallen den Rancher Gil Reardon und erschießen seine Frau. Reardon verfolgt die drei Banditen. Im Saloon von Laredo erschießt er einen der Gangster. Vom Sheriff gejagt, macht er sich auf die Suche nach den beiden anderen Mördern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Knapp (Gil Reardon) Jana Davi (Rosita) Walter Coy (Ben) Paul Birch (Matt Crawford) Don C. Harvey (Dave) Clarence Straight (Frank Ross) Jerry Barclay (Jordan Keefer) Originaltitel: Gunmen from Laredo Regie: Wallace MacDonald Drehbuch: Clarke Reynolds Kamera: Irving Lippman Musik: Lambert Day Altersempfehlung: ab 12

