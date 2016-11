MGM 18:05 bis 20:15 Drama Herrscher der Insel USA 1970 Nach einem Roman von James A. Michener Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Südsee-Kapitän Whip Hoxworth (Charlton Heston) kehrt auf die großväterliche Plantage auf Hawaii zurück. Er stellt fest, dass sein Cousin den Besitz an sich gebracht hat. Whip betreibt daraufhin eine eigene Ananasfarm. Gegen den verhassten Verwandten führt er einen erbitterten Konkurrenzkampf. - Dramatik vor exotischer Südsee-Kulisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Whip Hoxworth) Geraldine Chaplin (Purity Hoxworth) John Phillip Law (Noel Hoxworth) Mako (Mun Ki) Tina Chen (Nyuk Tsin) Alec McCowen (Micah Hale) Miko Mayama (Funiko) Originaltitel: The Hawaiians Regie: Tom Gries Drehbuch: James R. Webb Kamera: Philip Lathrop, Lucien Ballard Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12