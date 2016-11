MGM 10:30 bis 12:05 Liebesfilm Die Abenteuer des Joseph Andrews GB 1977 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, um 1740: Lady Booby (Ann-Margret) hat es nicht leicht. Die Dame ist nämlich liebeshungrig, nur ihr ältlicher Gatte zieht nicht mehr so recht. So hält sich Lady Boobys Trauer in Grenzen, als der Gemahl das Zeitliche segnet. Die Sexhungrige stürzt sich umgehend auf den jungen Joseph Andrews (Peter Firth). Der kann jedoch seine Jugendliebe nicht vergessen. - Prachtvoll ausgestattetes Sittengemälde nach Henry James. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann-Margret (Lady Booby) Peter Firth (Joseph Andrews) Michael Hordern (Adams) Natalie Ogle (Fanny Goodwill) Beryl Reid (Mrs. Slipslop) Jim Dale (Peddler) John Gielgud (Arzt) Originaltitel: Joseph Andrews Regie: Tony Richardson Drehbuch: Allan Scott, Chris Bryant, Tony Richardson Kamera: David Watkin Musik: John Addison