Sky Action 02:20 bis 03:50 Horrorfilm No One Lives - Keiner überlebt! USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Driver und seine Freundin Betty (Luke Evans, Laura Ramsey) geraten in einem Diner dem üblen Gangster Harris (Gary Grubbs) und seiner Bande in die Quere. Wegen eines verpatzen Überfalls ohnehin schlecht gelaunt, nehmen die Gangster die beiden als Geiseln. Als sie im Kofferraum von Drivers Wagen auch noch eine verschwundene Millionärstochter entdecken, glauben sie schon an einen guten Fang. Doch die Halsabschneider haben sich definitiv mit dem Falschen angelegt, denn Driver entpuppt sich als eiskalter Psychopath. - Knochenharter Slasher-Thriller von Kultregisseur Ryuhei Kitamura ("Versus"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Evans (Driver) Adelaide Clemens (Emma) Lee Tergesen (Hoag) Laura Ramsey (Betty) Derek Magyar (Flynn) America Olivo (Tamara) Beau Knapp (Denny) Originaltitel: No One Lives Regie: Ryûhei Kitamura Drehbuch: David Lawrence Cohen Kamera: Daniel Pearl Musik: Jerome Dillon Altersempfehlung: ab 16

