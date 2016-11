Sky Action 22:55 bis 00:45 Actionfilm Universal Soldier: Day of Reckoning USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schwer verletzt muss John (Scott Adkins) mit ansehen, wie drei Männer seine Frau und seine Tochter ermorden. Als er Monate später aus dem Koma erwacht, startet er einen Rachefeldzug gegen den Killer: Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme), den Anführer genmanipulierter Supersoldaten, die gegen die Regierung rebellieren. Bei seiner blindwütigen Jagd stößt John auf ein unfassbares Geheimnis, das ihn an seiner eigenen Erinnerung zweifeln lässt. - "Expendables 2"-Fighter Scott Adkins und Martial-Arts-Urgestein Jean-Claude Van Damme gelingt ein wuchtiges Revival der Action-Kultreihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Scott Adkins (John) Andrei "The Pit Bull" Arlovski (Magnus) Mariah Bonner (Sarah) Tony Jarreau (Bouncer) Craig Walker (Earl) Originaltitel: Universal Soldier: Day of Reckoning Regie: John Hyams Drehbuch: John Hyams, Doug Magnuson, Jon Greenhalgh Kamera: Yaron Levy Musik: Michael Krassner Altersempfehlung: ab 18

