Sky Action 21:15 bis 22:55 Horrorfilm Maggie USA, CH 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf der Erde hat ein Zombie-Virus Millionen Tote gefordert. Teenager Maggie (Abigail Breslin) zählt zu den letzten, die sich infizierte. Bis sie sich in eine Untote verwandelt, wird es jedoch einige Wochen dauern. Also holt ihr Vater Wade (Arnold Schwarzenegger) Maggie zu sich auf seine einsame Ranch im Mittleren Westen, um noch einmal gemeinsam Zeit zu verbringen. Als sich Maggies Zustand verschlechtert, sieht sich Wade vor eine harte Entscheidung gestellt. - Ungewöhnlich feinfühliger Zombie-Horror, in dem Arnold Schwarzenegger zeigt, dass er auch nachdenklich kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Wade) Abigail Breslin (Maggie) Joely Richardson (Caroline) Douglas M. Griffin (Ray) J.D. Evermore (Holt) Rachel Whitman Groves (Bonnie) Jodie Moore (Dr. Vern Kaplan) Originaltitel: Maggie Regie: Henry Hobson Drehbuch: John Scott 3 Kamera: Lukas Ettlin Musik: David Wingo Altersempfehlung: ab 16

