Sky Action 17:20 bis 19:15 Actionfilm Cliffhanger - Nur die Starken überleben USA 1993 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer verschneiten Region der Rocky Mountains ist ein Flugzeug abgestürzt. Bergführer Gabe und sein Kollege Hal (Sylvester Stallone, Michael Rooker) machen sich auf den Weg, die Insassen zu retten. Doch die entpuppen sich als eiskalte Terroristen, die eine US-Militärmaschine mit 100 Millionen Dollar an Bord entführt haben. Mit Hilfe der Guides wollen sie Geldkoffer aufspüren, die beim Absturz verloren gingen. Aber Gabe gelingt die Flucht - und ein erbitterter Kampf um die Koffer entbrennt. - Furiose Bergsteiger-Action: Sylvester Stallone in einer seiner härtesten Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Gabe Walker) John Lithgow (Eric Qualen) Michael Rooker (Hal Tucker) Janine Turner (Jessie Deighan) Rex Linn (Travers) Caroline Goodall (Kristel) Leon Robinson (Kynette) Originaltitel: Cliffhanger Regie: Renny Harlin Drehbuch: Michael France, Sylvester Stallone Kamera: Alex Thomson, Norman Kent Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 18