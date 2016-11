Sky Emotion 22:00 bis 23:50 Tragikomödie My Old Lady - Eine Erbschaft in Paris GB, F, USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der abgebrannte New Yorker Mathias Gold (Kevin Kline) erbt von seinem Vater eine Wohnung in Paris. Mit seinen letzten Ersparnissen fliegt er nach Frankreich, um die Wohnung zu verkaufen. Doch vor Ort kommt die böse Überraschung: In dem Apartment haust eine alte Dame (Maggie Smith) mit lebenslangem Wohnrecht, die außerdem Anspruch auf eine Rente hat. So muss sich Gold erst einmal mit der Dame und den lokalen Gepflogenheiten herumschlagen. - Kevin Klines Erbschaft erweist sich in der smarten Komödie als vergiftetes Geschenk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Mathias Gold) Kristin Scott Thomas (Chloé Girard) Maggie Smith (Mathilde Girard) Stéphane Freiss (François Roy) Dominique Pinon (Monsieur Lefebvre) Noémie Lvovsky (Dr. Florence Horowitz) Stéphane De Groodt (Philippe) Originaltitel: My Old Lady Regie: Israel Horovitz Drehbuch: Israel Horovitz Kamera: Michel Amathieu Musik: Mark Orton Altersempfehlung: ab 12

