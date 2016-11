Weihnachten bei der Familie. Für Everett Stone (Dermot Mulroney) eigentlich ein Grund zur Freude. In diesem Jahr ist jedoch seine leicht überspannte Freundin Meredith (Sarah Jessica Parker) mit von der Partie. Und die fällt mit ihrem pikierten Gehabe prompt bei den verrückten Stones in Ungnade. Zur Unterstützung holt sich Meredith ihre Schwester Julie (Claire Daines) herbei, doch damit richtet sie nur noch mehr Chaos an. - Schräges Familiendrama mit tollen Stars. In Google-Kalender eintragen