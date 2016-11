Sky Sport 2 00:00 bis 02:30 Golf Golf: European Tour Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player, 4. Tag in Sun City (Südafrika) Stereo 16:9 HDTV Merken Die Race to Dubai Series macht Halt in Südafrika! Aufgrund des hohen Preisgeldes und des illustren Teilnehmerfeldes wird die Nedbank Golf Challenge auch gerne als das "Major Afrikas" bezeichnet. Schließlich ist sie mit sieben Millionen US-Dollar das höchstdotierte Turnier des Kontinents und zählt seit drei Jahren offiziell zur European Tour. Zu der Golf-Elite, die unter der Sonne Südafrikas abschlägt, zählen auch Marcel Siem und Martin Kaymer, der unter der Woche aus den Top-50 der Weltrangliste gerutscht ist. Mit einem Turniersieg will der zweimalige Major-Matador wieder für freudigere Momente sorgen. Sky überträgt die Nedbank Golf Challenge exklusiv live und in HD. Kommentar: Irek Myskow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 70 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 70 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 70 Min.