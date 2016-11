Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Wendy Zu viel des Guten GB, D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Das Olemünder Springturnier steht an. Wenn Wendy unter die ersten fünf besten Reiter kommt, qualifiziert sie sich für die Meisterschaft. Sie will alles dransetzen, das zu schaffen. Dieses Jahr dürfen sich Jerry und Christian in Acht nehmen! Im letzten Jahr musste sie nämlich aus diesem Turnier ausscheiden, weil Penny lahmte. Doch in diesem Jahr ist Wendy überzeugt, dass sie beide in Bestform sind. Es ist ein anstrengendes Turnier, denn Reiter und Pferd müssen sechs Parcours in sieben Tagen absolvieren. Nach den ersten Turniertagen fängt Penny an, sich merkwürdig zu verhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Sheila Prescott