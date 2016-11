RTL Crime 11:55 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Zurück in Vietnam USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 23: Die Männer des A-Team lassen sich auf eine gefährliche Abmachung mit General Fullbright ein: Für das Versprechen, anschließend rehabilitiert zu werden, gehen sie noch einmal zurück nach Vietnam, um nach dem verschollenen Sohn des Generals zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12