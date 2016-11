Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der Erste Weltkrieg Ausbruch der Katastrophe D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Im August 1914 brach mit dem Ersten Weltkrieg die Urkatastrophe über den europäischen Kontinent herein. Rund vier Jahre dauerte das große Schlachten. Fast zehn Millionen Soldaten verloren ihr Leben. Bereits in den ersten zwei Monaten fielen 3,5 Millionen Männer. Es war der erste "moderne" Krieg der Geschichte, gekennzeichnet durch die Mobilmachung aller menschlichen, wirtschaftlichen und industriellen Ressourcen. Drei Kaiserreiche löschte der totale Krieg von der politischen Landkarte. Sein Erbe wirkt bis heute nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Erste Weltkrieg

