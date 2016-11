In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind auf englischen Bühnen ausschließlich Männer erlaubt. Edward "Ned" Kynaston ist der umschwärmte Star, der durch seine Verkörperung der Desdemona in Shakespeares "Othello" zu Starruhm gelangte. Gaderobiere Maria verehrt und ahmt ihm nach. Sie tritt heimlich in einer zwielichtigen Schenke auf mit großem Erfolg. King Charles II entscheidet, daß nur noch "echte" Frauen auf der Bühne Frauen verkörpern dürfen. Ned, der nie als Mann auf der Bühne war, verliert alles: seinen Job, seinen Liebhaber, seinen Ruhm..... In Google-Kalender eintragen