1. Staffel, Folge 6: Im Frühjahr 1941 ist Adolf Hitler am Höhepunkt seiner Macht angelangt. Er hat große Teile Europas erobert und wird in seiner Heimat gefeiert. Doch die Deutschen kennen nicht die ganze Wahrheit. Die Wochenschau zeichnet in den Kinos ein völlig falsches Bild von der Front. Im Winter 1941/42 wird die Wehrmacht vom russischen Winter überrascht, die Deutschen können nicht weiter vorrücken. Spätestens im Januar 1943 gerät Hitlers Propagandabild mit der verheerenden Schlacht von Stalingrad gewaltig ins Wanken. Originaltitel: The Rise of the Nazi Party